L’itinérance à l’écran

A voir et à faire

La fameuse voie du compresseur au Cerro Torre.

L’automne appelle au retour à la maison, au cocooning devant le petit écran. Et il y a des choses à voir, contrairement à ce que l’on pourrait croire à force de zapper et de ne tomber que sur des aventures vécues par la lorgnette d’une GoPro.

Laurent Bouit réalise depuis quatre ans une série appelée Les plus beaux treks, explorant les massifs alpins de France où l’itinérance à pied prend sens. Sa démarche sensible et en immersion invite chaque fois à un vrai voyage, toujours à la manière d’acteurs intégrés aux montagnes. Les amoureux alpins seront servis.

La saison 3 de cette émission a commencé en octobre sur la chaîne Voyage (le prochain épisode est agendé le 6 novembre et sera consacré au Morvan). Mais il est possible…