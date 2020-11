La haute altitude, c’est assez hallucinant

Thomas Vennin

LES HALLUCINÉS

Editions Paulsen

Avec cet ouvrage, Thomas Vennin s’aventure dans un paysage mental méconnu: les hallucinations. Entre explications scientifiques et témoignages, le chroniqueur himalayen compile les plus étonnantes histoires d’hallucinations vécues en montagne. A commencer par celle – bien connue – du Valaisan Jean Troillet qui s’était enregistré sur son dictaphone, disant voir un transformateur sur un nuage. Ou encore celle de Snoopy assis tranquillement sur un rocher qu’un alpiniste veut photographier, émerveillé. «Un aller-retour au sommet de l’Everest vaut tous les LSD du monde. Mais le trip se mérite et il n’est certainement pas moins dangereux qu’un abus de substances illicites…», écrit avec humour Thomas Vennin.

