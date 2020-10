Le jeune loup avant le vieil ours

Netflix propose une minisérie basée sur le célèbre personnage de roman Kurt Wallander, commissaire dans la police suédoise. On le retrouve à ses débuts dans la police. Plaisant.

Ce n’est pas vraiment une préquelle, puisque l’histoire se situe de nos jours. Et, comme des millions de lecteurs de par le monde, on avait quitté le commissaire Wallander en 2009 vieux, malade, disparaissant dans les limbes d’Alzheimer au terme de sa dernière enquête (L’homme in quiet). En onze romans sombres et magistraux, l’auteur suédois Henning Mankell a réalisé une œuvre phare de la littérature noire.

Depuis septembre, Netflix «redonne vie au personnage» dans une minisérie de six épisodes qui le ramènent à ses débuts dans la police, à Malmö. Témoin d’un crime particulièrement sordide, le jeune agent intègre…