SAMEDI

Hippisme. Concours hippique de saut, Centre équestre de Marsens, concours de 8 h 30 à 18 h 30.



Course à pied. Chupià Pantè, course contre la montre (5,91 km) à Marsens, départ de 10 h à 12 h et de 13 h à 15 h.



Hockey sur glace. Championnat de 2e ligue, Bulle-la Gruyère reçoit Château-d’Œx à la patinoire d’Espace Gruyère, coup d’envoi à 17 h 30.

DIMANCHE

Hippisme. Concours hippique de saut, Centre équestre de Marsens, concours dès 8 h 30. Epreuve N140 dès 13 h 30.