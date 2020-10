Masque obligatoire dans les vestiaires

Les nouvelles mesures édictées ce vendredi par le Conseil d’Etat pour ralentir la propagation du coronavirus ont également un impact sur le quotidien des clubs sportifs. En effet, même s’il était déjà fortement recommandé, le port du masque devient obligatoire dès ce samedi dans les vestiaires et les buvettes. Concernant ces dernières, une dérogation est possible «que pour les personnes assises aux tables et qui consomment».

Président de l’Association fribourgeoise de football, Benoît Spicher réagit: «Tout cela était déjà conseillé. Mais le message envoyé aux équipes est clair. Si elles veulent continuer à jouer, il faut appliquer ces mesures.» S’il reconnaît que les clubs ont fait des efforts pour le traçage et l’accueil des spectateurs, cela n’est pas toujours le cas dans l’intimité…