FRANCE3, JEUDI, À 21 H 05

Patron d’une compagnie d’ambulances, Maxime fait son possible pour éviter la faillite de son entreprise, allant jusqu’à perdre de vue sa famille. Un jour, il reçoit un coup de téléphone inattendu de sa mère, Olga, qui se retrouve en garde à vue. Maxime va la chercher et la raccompagne chez elle. En chemin, ils s’arrêtent pour prendre en charge un enfant, menacé d’expulsion. Maxime se retrouve bientôt chez ses parents, où il décide de rester quelques jours, pour se changer les idées. Il est témoin des querelles entre Olga et Jacques, son père… ■