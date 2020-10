FRIBOURG

L’association Semaines de la lecture présente sa nouvelle exposition dès demain vendredi et jusqu’au 13 décembre, à l’Espace 25, à Fribourg (Pérolles 25). Intitulée Brasserieaubout delalangue, elle propose de «participer au brassage des mots dans leur cuve, savourer les grands crus littéraires et, pour les audacieux, participer à une dégustation à l’aveugle». A découvrir du lundi au vendredi de 9 h à 18 h, les samedis et dimanches de 11 h à 18 h. www.semainesdelalecture.org.