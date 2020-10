Olympic Fribourg et Elfic s’adjugent la Supercoupe

A une semaine du début du championnat, programmé face à Massagno ce dimanche (coup d’envoi à 16 h), Fribourg Olympic s’est assuré de son premier trophée de la saison. Samedi à la salle Saint-Léonard, devant son public, Olympic n’a pas laissé de place au doute face aux Lions de Genève (71-58). Les Fribourgeois comptaient déjà neuf points d’avance après dix minutes de jeu et quinze à la mi-temps. Avec 18 points (et 4 rebonds), le nouvel arrivant Marquis Jackson a été le Fribourgeois le plus prolifique de cette finale. Les hommes de Petar Aleksic remettent ainsi la main sur la Supercoupe, après trois victoires genevoises. Plus tôt dans la journée, les basketteuses d’Elfic Fribourg se sont également imposées face à Winterthour (86-65). Il s’agit là du troisième titre consécutif pour les…