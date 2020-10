BULLE

Dès samedi et jusqu’au 8 novembre, la galerie Osmoz, à Bulle, présente des Classiquesdelapeinturefribourgeoise. On y découvre des œuvres de Ferrucio Garopesani, Netton Bosson, Yoki, Hiram Brülhart, Oswald Pilloud, Roger Bohnenblust, Armand Niquille, Antonio Bruni, ou encore Marcel Hayoz, Hubert Audriaz et Ernest Riesemey. Du jeudi au dimanche, de 14 h à 18 h. www.galerieosmoz.ch.