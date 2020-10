Pixels et caetera

BANCO. L’histoire a fait le tour du monde. Je la rappelle: quatre SDF font la manche devant un tabac, à Brest. Une cliente entre – «Une p’tite pièce, madame, c’est pour manger». Mais non, rien. La voilà qui ressort. Elle a acheté un billet d’un jeu à gratter, un Banco à 1 euro de la Fran- çaise des jeux, et, et, et… elle le donne aux SDF. Que font les gars assis par terre? Ils insultent la vieille debout devant eux? Du genre: «On a besoin de manger, pas de gratter. Ta vie à toi, tu l’as eue au grattage ou au tirage?» etc. Non. Ils grattent le billet et là, incroyable, banco (si bien nommé)! c’est un billet gagnant de 50 000 euros! Tout le monde est content, tu penses. Les SDF, c’est bien normal, la dame qui a eu cette belle idée (a-t-elle éprouvé ensuite un petit goût amer?), la presse…