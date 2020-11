Pixels et caetera

VOYAGE SIDÉRAL. Bienvenue sur la Lune. Dans la file d’attente pour le test Covid, il faut avancer en essayant de garder ses distances, remplir un questionnaire tendu par une cosmonaute, attendre assis que son numéro soit appelé, puis être pris en charge par d’autres cosmonautes jusqu’au coton-tige libérateur, suivre ensuite les flèches vers la sortie et revenir sur Terre. Sur les écrans aux murs qui ponctuent ce voyage aseptisé, des vidéos explicatives pour se laver les mains correctement, éternuer correctement, vivre isolé correctement. Impressionnant? Oui, car le dépistage en place témoigne d’un système, et qui dit système dit méthode élaborée, pouvoir supérieur, soumission individuelle… Le temps d’attente permet de s’effrayer et se dire la chance que nous avons de vivre en Suisse…