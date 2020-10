Qualification presque acquise pour Gaëlle Thalmann

FOOTBALL

La gardienne bulloise et ses coéquipières de l’équipe de Suisse ont fait un nouveau pas vers la qualification pour l’Euro 2022 mardi dans la banlieue de Bucarest. Grâce à des réussites de Coumba Sow (29e) et d’Ana-Maria Crnogorcevic (79e), les footballeuses helvétiques ont remporté la rencontre 2-0 face à la Roumanie. Dans son but, Gaëlle Thalmann a signé un nouveau blanchissage, face à une équipe peu entreprenante. Avec six rencontres remportées sur sept (un nul en Croatie), il ne reste qu’un point à remporter pour la Suisse en Belgique le 1er décembre pour terminer en tête du groupe des qualifications et décrocher son ticket pour la phase finale de l’Euro en Angleterre.