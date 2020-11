Toute la beauté de la négative altitude

La photographe Laurence Bonvin a publié l’ouvrage Aletsch Negative, fruit d’une résidence de quinze jours sur le glacier d’Aletsch. La Valaisanne décrit son travail et son envie d’éveiller les consciences pour sauvegarder cet «être vivant».

QUENTIN DOUSSE

Le glacier d’Aletsch comme vous ne l’avez jamais vu. Dans son habit noir, suintant la tristesse des années. Ces images originales déstabilisent les sens, bousculent les consciences. Elles étonnent et questionnent. Le plus grand glacier des Alpes, colosse aux pieds fragiles, peut-il échapper à sa disparition promise?



Cette interrogation ne taraude pas seulement l’esprit des scientifiques et montagnards. Artiste, photographe et réalisatrice, Laurence Bonvin vient de sortir sa nouvelle publication intitulée Aletsch Negative. Un ouvrage de…