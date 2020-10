Un fil dans l’embrouillamini

Charlotte Link

LES DISPARUES DE LA LANDE

Presses de la Cité, 464 pages

Quatre ans après L’emprise du passé, l’Allemande Charlotte Link retrouve son héroïne Kate Linville, dans sa petite ville du nord de l’Angleterre. Cette détective à Scotland Yard revient à Scaraborough pour mettre en vente la maison où son père a été assassiné. Pendant son séjour, on retrouve dans la lande le corps sans vie d’une adolescente recherchée depuis des mois. Une autre fille de 14 ans disparaît, avant d’être retrouvée, incapable de se souvenir de son ravisseur. Malgré son estime pour l’inspecteur local Caleb Hale, Kate commence à mener l’enquête de son côté et cherche à comprendre si ces enlèvements ont un lien avec une affaire similaire, survenue trois ans plus tôt et jamais résolue.

A un moment donné, Kate…