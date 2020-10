Une conversation avec Thierry Jobin

FRIBOURG

Directeur artistique du Festival international de films de Fribourg, Thierry Jobin est l’invité de l’Innovation Lab de Fribourg (chemin du Musée 4). Mardi 27 octobre (17 h 30), il participera à une conversation sur le thème «Comment l’économie d’entreprise s’inscrit-elle dans les milieux culturels?». Elle fait partie d’un cycle de trois soirées «pour comprendre le modèle d’affaires et les enjeux d’organisations et d’acteurs du milieu de la culture». La suivante est prévue le 24 novembre avec Gustav, chanteur et créateur de la Gustav Academy. Renseignements sur www.heg-fr.ch.