Action de soutien devant les bureaux de la RTS en réponse aux révélations sur Darius Rochebin

Le collectif Grève féministe Fribourg a réagi aux révélations du Temps, qui a dénoncé samedi le harcèlement sexiste et sexuel dont auraient été victimes certains employés de la RTS. L’ancien présentateur du téléjournal, Darius Rochebin, est notamment visé par ces révélations. Le collectif a mené une action de soutien devant les locaux de la RTS hier à Fribourg. «On en a assez! Assez de constater que partout, que ce soit au travail, à la maison, dans la rue, sur les lieux d’étude, des hommes usent de leurs privilèges pour commettre des agressions sexuelles», explique un communiqué de presse. Le collectif demande que les agresseurs soient dénoncés et que des sanctions soient prononcées. Plus généralement, il appelle les employeurs à prendre leurs responsabilités.