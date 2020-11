Par la voix de son président Claude Brodard, la Société des remontées mécaniques de La Berra SA annonce qu’elle reporte son assemblée générale ordinaire des actionnaires prévue ce vendredi soir à La Roche. En cause: la situation sanitaire et les dernières mesures prises par la Confédération et le canton pour lutter contre la pandémie de Covid-19. «Nous travaillons avec cœur pour assurer les meilleures conditions-cadres pour l’hiver 2020-2021», relève par ailleurs le communiqué.