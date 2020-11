RTS1, MARDI, À 20 H 10

Label et la bête

En Allemagne, la viande n’est pas chère mais elle est au cœur d’une guerre commerciale sans merci. Conséquences: le consommateur boude le steak allemand et les organisations de défense de l’environnement montent aux barricades. Elles dénoncent un mauvais traitement des animaux et un manque de traçabilité.

A bon entendeur a mené l’enquête en Suisse romande. Le constat est rassurant: la qualité est au rendez-vous, les animaux sont en général bien respectés. Mais il y a un revers de la médaille, les labels fleurissent et le consommateur suisse peine parfois à s’y retrouver… ■