A bon entendeur

RTS1, MARDI, À 20 H 10

Smartphones: les petits pas dans l’écran

Pourquoi payer près de mille francs, voire davantage, pour un «smartphone»? Comment être plus intelligent que son téléphone portable? Aujourd’hui, le marché des smartphones compte des centaines de modèles. Si le dernier cri est cher, on peut trouver des appareils, neufs ou reconditionnés, à des prix plus abordables. Mais pour quels usages? Téléphone, photo, vidéo, musique, internet, réseaux sociaux, ou prendre le train ou le bus? ABE vous sert de guide. ■