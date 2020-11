Désinvolture

PAR CLAUDE ZURCHER

LE COMMANDANT DE LA POLICE FRIBOURGEOISE, dans notre édition de mardi, à propos du respect des règles sanitaires dans la population: «Nous ne tenons pas de statistiques sur le nombre de dénonciations reçues par des tiers. Mais il faut être clair, nous ne recommandons pas la mise en place d’un Etat policier basé sur la délation, ce serait dévastateur pour la société et le post-Covid». Nous en reparlerons à la troisième vague.

FINANCEMENT SUPPLÉMENTAIRE de l’Etat pour le développement de l’Agroscope, à Posieux. Quel nom bizarre que cet Agroscope pour le «centre de compétence de la Confédération dans le domaine de la recherche agronomique et agroalimentaire». OK, agriculture ça fait intello, et paysannerie ça fait plouc. Mais Agroscope… un parc d’attractions pour sciences…