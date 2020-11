Développer l’offre pour les adultes

ORIENTATION PROFESSIONNELLE. Si les centres d’orientation professionnelle régionaux sont connus auprès des jeunes en fin de scolarité, leur rôle de soutien à la formation des adultes est beaucoup moins connu du public, note la députée Nadine Gobet (plr, Bulle). Pour cette dernière, et dans le contexte actuel, cette offre à destination des adultes doit faire l’objet d’une campagne de promotion et même être développée, estime-t-elle dans sa question au Conseil d’Etat. Elle lui demande s’il partage cette préoccupation et, relevant qu’un adulte doit attendre six semaines pour bénéficier d’un conseil personnalisé, s’il ne faudrait pas revoir le fonctionnement de ces centres d’orientation professionnelle.

Le Gouvernement rappelle que le Service de l’orientation professionnelle et de la…