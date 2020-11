Paul Kersey, chirurgien urgentiste respecté, mène une existence de rêve, auprès de sa femme et de sa fille. Son existence est bouleversée quand sa femme est tuée lors du cambriolage de leur maison. Sa fille de 18 ans est au plus mal et plongée dans le coma. Kersey voudrait que l’enquête avance plus vite et décide de prendre les choses en main…

Dimanche, à 21 h 05, sur TF1.