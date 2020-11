née Genoud

BOSSONNENS

Irma Cottet-Genoud, dite Jima, s’est éteinte paisiblement ce dimanche, dans sa 92e année, accompagnée de l’amour de sa famille et des bons soins du personnel de la Maison St-Joseph. Une cérémonie d’adieux a lieu en l’église d’Attalens, dans l’intimité de la famille et des proches, ce jeudi 5 novembre.

Irma Cottet est née en avril 1929 et a grandi à Montimbert, sur les hauts de Châtel-St-Denis, dans une famille nombreuse. Enfant, elle aimait l’école et étudier. Elle aurait aimé devenir institutrice. Toutefois, les conditions de vie difficiles de l’époque l’ont contrainte à y renoncer et à devenir couturière. Irma a ainsi travaillé à Lausanne à La Maille durant dix ans, où elle a été très appréciée. Elle-même a gardé de bons souvenirs de cette époque. Puis, à 27 ans,…