née Pasquier

GRUYÈRES

Joséphine Monney s’est paisiblement endormie ce mardi 3 novembre, dans sa 89e année. Un dernier adieu lui sera rendu dans l’intimité de la famille en raison des mesures sanitaires.

Joséphine Monney, dite Fifine, est née le 19 juin 1931 dans le foyer d’Alphonse et Félicie Pasquier, à Saussivue, au pied du château de Gruyères. Elle y grandit en compagnie de ses deux frères, Emile et Marcel, et de sa sœur Hélène. Ses parents tenaient alors la scierie. Très tôt, Joséphine a perdu sa maman et c’est elle qui a endossé ce rôle pour ses frères et surtout sa petite sœur, avec qui elle a toujours entretenu des contacts très forts.

A l’âge de 20 ans, Joséphine rencontra Max Monney un soir de kermesse au château de Gruyères et c’est en 1954 qu’ils unirent leur destinée à…