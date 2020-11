L’église de Saint-Martin a retrouvé sa flèche

Le 1er mars dernier, la foudre embrasait le clocher de l’église de Saint-Martin. Sur place, plusieurs dizaines de pompiers avaient œuvré pour maîtriser le brasier et éviter ainsi à la flèche, d’un poids de 400 kilos, de s’effondrer sur la toiture. Délicate, l’opération avait été couronnée de succès. Restait désormais à réparer les dégâts. C’est désormais chose faite. Hier après-midi, à l’aide d’un hélicoptère, des spécialistes ont déposé la croix sur le clocher. Cette dernière, ainsi que le coq qui trônait à son sommet, ont été restaurés par le Glânois Daniel Bonzon, actif dans la ferronnerie d’art. Quant au clocher, également endommagé, il a été partiellement rénové par une entreprise de charpente du village. Au total, l’ECAB et la paroisse de Saint-Martin ont dû débourser plus de 90…