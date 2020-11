L’illusion d’un plan B plus généreux

A propos de la révision de la Caisse de prévoyance du personnel de l’Etat.

Le 29 novembre prochain, nous voterons sur différents objets, un fédéral, celui des multinationales responsables, et un cantonal, la révision de la Loi sur la caisse de pension de l’Etat. A priori rien de commun entre ces deux objets et pourtant. Les deux visent à préserver des équilibres essentiels, pour assurer un futur à nos enfants. Pour les multinationales, il s’agit de corriger des situations où l’Etat de droit ne s’applique pas ou mal. Pour la caisse de pension, il s’agit d’assurer un équilibre et un avenir de rentes décentes pour les jeunes employés de l’Etat, mais aussi de stabiliser le système et le statut pour les gens qui servent la population de notre beau canton. Nos soignants, nos enseignants, nos…