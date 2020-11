La Castella Gravel cup contrainte à l’annulation

Après le prologue de dimanche dernier, remporté par Yan L’Homme (Vuadens) et Nicolas Bard (Sorens), la Castella Gravel cup devait se poursuivre ce dimanche avec la première étape. Las pour les 25 équipes inscrites, l’organisateur a été sommé d’annuler son événement par la préfecture de la Gruyère, se référant à l’interdiction des compétitions non professionnelles jusqu’au 30 novembre. Pour rappel, cette épreuve était la première réservée entièrement au gravel dans le canton. «Nous acceptons cette décision et reviendrons avec plein d’idées autour du vélo», promettent les organisateurs.