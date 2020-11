Le canton de Fribourg ferme ses établissements publics

Les visites dans les établissements médicaux et médico-sociaux (homes) sont désormais interdites. La prostitution et autres massages érotiques sont interdits. Les coiffeurs et salons d'esthétique ne sont pas concernés par cette fermeture.

Pour rappel, 180 personnes sont hospitalisées à l'HFR dont 19 aux soins intensifs. Depuis le 1er octobre, 48 décès liés au Covid-19 ont été enregistrés dans le canton.