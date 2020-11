Le football amateur avance sa reprise

Interrompues le 23 octobre dernier, les ligues intercantonales et régionales préparent le retour à la compétition en mars prochain. Les championnats recommenceront une semaine plus tôt dans le canton. La reprise sera également avancée pour le FC Bulle, La Tour/Le Pâquier et le CS Romontois.

QUENTIN DOUSSE

Ce n'est à ce stade qu'un plan idéal, sur papier, tributaire de l'évolution de la pandémie et des restrictions en vigueur. Mais tout espoir est bon à prendre, par les temps qui ne font plus courir un footballeur. L'Association fribourgeoise de football (AFF) a donc pris les devants en anticipant la reprise des championnats au printemps prochain.

Concrètement, le «football des talus» s'organisera comme suit: le championnat redémarrera une semaine plus tôt que d'ordinaire, soit les 13 et…