Les calligraphies alpines d’un adepte de la symbolique

Auteur de nombreux ouvrages, l’artiste animalier Eric Alibert recourt à l’aquarelle et à l’encre pour révéler toute la fragilité du monde alpin.

FLORENCE LUY

Depuis près de quarante ans, Eric Alibert a parcouru les Alpes, sillonnant parcs naturels et massifs accidentés. Durant des heures interminables d’attente passées à l’affût, il a observé les animaux. Et l’artiste animalier a longuement appris à connaître les caractéristiques morphologiques et les comportements d’innombrables espèces. Suffisamment pour s’affranchir du cadre illustratif et se laisser aller désormais à un environnement plus abstrait. Aujourd’hui, le jeune sexagénaire préfère reconstruire sa peinture au-delà de la stricte observation, l’animal devenant ainsi «le symbole d’une nature tout entière», selon ses propos.

«Ce…