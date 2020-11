Les cartographes, ces petits farceurs

LE DESSOUS DES CARTES. C’est l’Office fédéral de topographie Swisstopo qui l’annonce lui-même: malgré une haute exigence de précision et de rigueur, les cartes nationales suisses «cachent parfois des trésors sortis de l’imagination de leur créateur». En effet, durant des décennies, les cartographes helvétiques se sont amusés à dissimuler des dessins et symboles dans les cartes du pays. Malgré un processus de révision rigoureux, certains cartographes réussissent donc à tromper leurs collègues. Swisstopo se veut rassurant: «Ces dessins n’altèrent en rien la précision et les détails de nos cartes et surtout pas la sécurité de ses utilisateurs. Ils amènent juste une pointe de mystère à ce symbole national». D’ailleurs, aucun employé de l’office fédéral n’aurait été renvoyé pour avoir été…