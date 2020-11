Loi sur les communes à réviser… d’ici 2026

Le Conseil d’Etat est d’avis qu’il faut réviser cette loi vieille de quarante ans. Mais pas avant d’avoir achevé la réflexion sur les régions.

JEAN GODEL

Le temps approche d’une révision générale de la Loi sur les communes (LCo), acquiesce le Conseil d’Etat dans sa réponse à la motion des députés Benoît Piller (ps, Avry) et André Schneuwly (vcg, Guin). Mais il faut d’abord mener à terme les réflexions en cours sur l’avenir des régions, qui en constituent le cadre général. Le Gouvernement approuve donc la motion, ma is dema nde au Gra nd Conseil d’en prolonger le délai de réalisation en le fixant au terme de la prochaine législature, soit d’ici à 2026.

Il faut dire que cette Loi sur les communes commence à dater: adoptée en 1980 (elle remplaçait une loi de… 1894), elle a connu plus de…