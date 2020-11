Marie Kolly patiente à Madrid

La patineuse gruérienne installée en Espagne depuis 2019 profite de l’annulation des compétitions pour progresser.

PATINAGE ARTISTIQUE. La saison aurait dû reprendre ce week-end avec le Trophée romand, à Lausanne. Mais, une fois de plus, le coronavirus a joué les trouble-fête et provoque l’annulation des six premières manches de la Swiss Cup. Des compétitions auxquelles la Gruérienne Marie Kolly aurait aimé participer pour dérouler les programmes qu’elle prépare depuis des mois. De retour à Madrid depuis septembre – elle y vit depuis février 2019 – l’étudiante en économie cultive la positive attitude, en profitant de ce temps pour progresser.

«Cela devenait difficile de m’entraîner seule en Suisse et en voyant que les compétitions seraient sûrement supprimées, j’ai décidé de retourner en…