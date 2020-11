New York, Trump, ma chance

Etre journaliste, aux Etats-Unis, sous l’ère de Donald Trump, a été une expérience incroyable. Récit de deux ans et demi vécus à New York, entre tensions et émotions.

KESSAVA PACKIRY*

Il y a des choses que je ne contrôle pas. Que je ne m’explique pas. Comme samedi dernier, où j’ai pleuré. C’était à l’annonce de la victoire de Joe Biden. Je ne suis pas américain, je ne suis pas partisan. C’est venu comme ça, d’un coup, en entendant la clameur s’élever jusqu’à mon balcon, au dixième étage d’un immeuble de Brooklyn. Trop d’émotion contenue au cours de ces quatre ans. Trop de tensions accumulées durant cette année 2020: une campagne présidentielle particulièrement violente, sur fond de pandémie, de manifestations raciales, d’une profonde division, d’un comptage des voix intenable. Et,…