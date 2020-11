Pixels et caetera

MERCI RÉPUBLIQUE. 2020, première année du Covid-19, mais aussi année des noms en R pour les chiots. Comme pour les chevaux, le nom d’un chien dépend de son année de naissance. Il y a les années en A, en I, etc. 2019, pour les chiens, c’était l’année en P. Et, en 2020, nous sommes passés de P à R, parce qu’il n’y a pas beaucoup de prénoms en Q. En revanche, avec R, c’est la profusion. Rex au pied, mais aussi Roxy couché, Riga assis ou Ringo, Rebel, Ricci, Ria, Rola, et bien sûr Rintintin…Les prénoms humains sont à proscrire, comme Roger, Roselyne ou Raymond, par respect de la hiérarchie des espèces, mais aussi pour éviter le passage en vol plané d’un ange nommé Raphaël lors du repas de famille où votre sœur présente son nouveau petit ami et votre chien quémande sous la table. Le R offre…