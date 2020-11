Pixels et caetera

SCIENCE. Dans ce pays des guérisseurs – je veux parler de Fribourg – on ne va pas se moquer de la tentative racoleuse d’un grand marabout installé en France qui, dans une démarche prospective faite d’une publicité baveuse, mal photocopiée, glissée dans ma boîte aux lettres, a pris soin de pousser son sens du marketing en entourant de rouge sa qualité première: «Grand spécialiste du coronavirus». Encore un, me suis-je dit, en pensant à tous les autres, dans la presse, qui s’expriment sur la pandémie actuelle. Mais à bien lire ce flyer, ce marabout est un sage. Oui, il a compris que l’essentiel du malheur des hommes provient de quelques causes universelles, toujours les mêmes: l’amour, un sexe tordu, des difficultés financières, la malchance au jeu, des pannes informatiques aussi bien…