Pixels et caetera

PAUVRES AMÉRICAINS. Quand ils meurent, ceux qui ont fait rêver sont pleurés par ceux qui n’ont plus de rêve. C’est cela le vrai privilège de leur vie exceptionnelle. Et nous autres qui traversons nos vies ordinaires, quand les héros deviennent mortels, nous pleurons à travers eux plus que nos rêves perdus. Nous pleurons les souffrances supportées avec résignation parce que nous ne pouvons faire autrement. C’est ce que disent (aussi) les foules profondément tristes à l’annonce de la mort de Maradona (le #maradona regroupe plus de 240 millions de photos sur Instagram). Et c’est ce que dirent (aussi) les foules profondément tristes à la disparition de Lady Di. Une sorte de décompensation collective des années difficiles; en Grande-Bretagne, le thatchérisme qui a précédé l’accident tragique…