Pragmatisme versus idéalisme

La réforme de la caisse de prévoyance divise jusqu’aux défenseurs des employés de l’Etat de Fribourg. La FEDE et le SSP veulent le meilleur pour le personnel, mais cela ne passe pas par le même chemin.

DOMINIQUE MEYLAN

DÉBAT. Ils défendent tous deux les employés de l’Etat. Et pourtant, l’un est favorable au projet de réforme de la caisse de prévoyance, tandis que l’autre le combat. Tout comme leur association respective: la FEDE (Fédération des associations du personnel du service public) prône le oui et le SSP (Syndicat des services publics) recommande le non.

Pour Bernard Fragnière, il ne faut pas vendre au personnel «des promesses intenables». Le président de la FEDE se veut réaliste, même s’il estime douloureux de devoir soutenir un projet qui péjore les futures rentes d’une partie…