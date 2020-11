Temps présent

RTS1, JEUDI, À 20 H 10

Un million de célibataires à la recherche de l’amour

La majorité des Suisses vit en couple, mais le pays compte un million de célibataires. Pour trouver l’âme sœur, les cœurs en berne privilégient les sites de rencontre en ligne. Mais internet, avec ses faux profils et ses risques d’arnaque, ne s’est pas fait que des amis. Du coup, les déçus de la toile se tournent vers les bonnes vieilles agences matrimoniales qui reprennent des couleurs. Alors site ou agence pour trouver l’amour? Des Romands témoignent. La Suisse occupe la 4e position au niveau européen dans l’usage des sites de rencontres. Mais tandis que chaque mois plus de 700 000 Suisses se connectent pour trouver une relation durable, les critiques sont vives à l’égard des sites et les plaintes pour…