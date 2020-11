Temps présent

RTS1, JEUDI, À 20 H 10

Dans les bras de morphine

En Suisse, le nombre de patients accros aux antidouleurs ne cesse d’augmenter, alors que leur efficacité à long terme est remise en cause. La situation alarme de plus en plus de médecins. Si la situation n’est pas aussi grave qu’aux Etats-Unis, où les overdoses d’opioïdes sont la première cause de mortalité, elle suscite chez nous aussi des drames humains et la nécessité de repenser la prise en charge des douleurs chroniques. Cette crise interroge aussi sur les méthodes de marketing de la pharma. ■