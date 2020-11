Un adolescent décède à la suite d’un accident de train en gare de Sugiez

«En début de soirée, l’intervention de la police a été requise à la gare CFF de Morat pour un rassemblement de mineurs visiblement prêts à en découdre avec d’autres jeunes se trouvant dans un train en provenance de Neuchâtel», explique le communiqué de presse. Finalement, les jeunes de Neuchâtel, une trentaine, sont descendus du train à Sugiez. A Morat, la présence préventive des patrouilles et du chien de police a permis de disperser les jeunes.

A Sugiez, les mineurs neuchâtelois ont été priés de reprendre le prochain train en direction de Neuchâtel. Peu après 20 h, alors qu’un groupe de huit personnes attendait le train, un adolescent de 15 ans a quitté le groupe et s’est dirigé vers les voies. Il ne remarqua pas l’entrée en gare du train TPF et a été percuté par l’avant du train. Les agents présents sur place ont assisté à l’accident et ont immédiatement porté secours au malheureux qui se trouvait sous le train.

Grièvement blessé, il a été transféré par ambulance vers un hôpital où il décéda des suites de ses blessures. Les autres mineurs ont été pris en charge par le Care team Lac/Singine, puis ont été remis à leurs parents respectifs. Une enquête est ouverte. Le trafic ferroviaire a été interrompu entre Morat et Ins pour la durée de l’intervention.