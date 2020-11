Une atteinte à la nature

Cette lectrice réagit à l’article «Du béton pour favoriser la mobilité douce», paru jeudi dans La Gruyère.

Mobul «veut faire entrer le vert dans la ville», expliquent les autorités bulloises. Je dirais plutôt «faire entrer le ver dans la ville». Car abattre des arbres pour les remplacer par du béton, c’est ignorer les revendications de la population. Les personnes qui consacrent leur temps à sauver ce qui peut l’être ne sont pas écoutées. Et puis, pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Où est passée notre belle Gruyère? Certains chemins de Bouleyres ont même été bétonnés. C’est regrettable. Ce projet de passage sous-voie à La Parqueterie et ce qu’il implique est une continuité de toutes ces atteintes à la nature.

Albertine Vauthey, La Tour-de-Trême