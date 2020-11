Une décision qui peut tout changer

Le projet de la route cantonale RC2 a subi un coup d’arrêt. Le 17 novembre, la Direction de l’aménagement, de l’environnement et des constructions (DAEC) a accepté le recours déposé par des privés, Pro Fribourg et Patrimoine Gruyère-Veveyse concernant la démolition de deux bâtiments centenaires. Protégés, ils se situent à l’angle de l’avenue de la Gare et de la route de Vevey.

Selon les plans mis à l’enquête en 2017, il était prévu qu’ils disparaissent au profit du nouvel axe routier. Dans son message, la DAEC informe que la commune n’était pas habilitée à déclasser la protection de ces deux bâtisses lors d’une modification du Plan de zone en 2016 et que cette démolition dénaturerait l’avenue de la Gare. Une mauvaise nouvelle pour la commune et son syndic Damien Colliard. «Nous sommes…