Une plateforme pour comprendre le Covid

Le SICHH, en collaboration avec l’Eikon, vulgarise les données liées au Covid-19 pour les rendre accessibles à tous.

DOMINIQUE MEYLAN

Au printemps, alors que la première vague de Covid-19 déferlait sur la Suisse, la population s’est montrée majoritairement unie derrière les décisions difficiles prises par les autorités. Les choses ont changé cet été. Les mesures sont moins bien acceptées et les chiffres sont davantage remis en cause.

Très impliqué depuis le début de la pandémie, le Swiss Integrative Center for Human Health (SICHH), installé à Bluefactory, a imaginé un projet novateur. En collaboration avec l’Eikon, il va lancer une plateforme de communication qui aura pour but d’améliorer et de simplifier l’information sur le nouveau coronavirus, rapporte un communiqué. Tout cela afin de…