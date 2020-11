Une réforme injuste

A propos de la Caisse de prévoyance du personnel de l’Etat.

La crise sanitaire nous l’a montré, nous avons besoin de services publics forts pour garantir la santé de la population. Cela passe aussi par de bonnes conditions de travail, dont font partie les conditions de retraites. Alors que depuis des années, les services publics sont systématiquement démantelés, à l’image de la fermeture de la maternité ou des urgences de l’HFR Riaz, la réforme des retraites est la réforme de trop. Baisser massivement les rentes du personnel et augmenter l’âge de la retraite (du fait que la retraite anticipée ne sera plus possible tant les rentes seraient abaissées), tel est le plan du Conseil d’Etat.

Pour faire passer la réforme, l’Etat et ses alliés font peur. Ils disent qu’il n’y aura pas de plan B,…