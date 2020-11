Vous reprendrez bien un peu de confinement?

Pas sûr que le timing soit excellent: alors que la redoutée deuxième vague frappe de plein fouet, Netflix sort Social distance, minisérie tournée en plein confinement. Huit épisodes et autant de saynètes de la vie quotidienne d’Américains coincés à la maison. Aussi peu enthousiasmant au vu du contexte actuel, que plaisant au final.

On y va à reculons et en traînant des pieds. Après des mois de confinement et de télétravail où la simple sonnerie d’un appel Skype vous donne de l’urticaire ou l’envie de tuer à mains nues le prochain participant qui dit «je dois avoir un problème de wifi, je n’arrive pas à me connecter…», on avait repris goût à la vie sociale. Et alors que cette foutue deuxième vague nous tombe sur la tronche (et le moral), voilà que Netflix sort Social distance, minsérie…