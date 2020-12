«Chère année 2020»

Cette lectrice est bien décidée à voir, malgré tout, l’année écoulée d’une façon positive.

Alors qu’une grande partie du monde se réjouit de te dire «bye bye» et pense, comme à chaque fois, que rien ne peut être pire que toi, j’ai eu envie de t’écrire toute ma gratitude. Certains penseront que j’ai perdu la tête car, on ne va pas se mentir, tu ne nous as pas rendu la vie facile. Te remercier paraît donc un comble. Mais alors pourquoi?

Tout d’abord, merci de nous avoir montré que nous savons être solidaires. Tu nous as bousculés et tu nous as fait vivre différemment, notamment en (re) découvrant bon nombre de petits bonheurs simples. Tu nous as rappelé ce qui comptait vraiment et montré que, pour beaucoup d’entre nous, les échanges humains étaient au centre de tout le bazar que tu as mis.…