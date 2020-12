Désinvolture

PAR CLAUDE ZURCHER

LA TOUR DE L’ESPLANADE (60 m de haut) que les CFF avaient prévu de construire à côté de l’ancienne gare de Fribourg ne se réalisera pas. A ce jour il reste donc trois tours à Fribourg: Saint-Nicolas, NH hôtel et le nouveau tour de vis des mesures sanitaires. Gardons-en deux, si c’était possible.

LE MAGAZINE FORBES a classé Simonetta Sommaruga au 56e rang des femmes les plus influentes au monde (devant Beyoncé). Angela Merkel (number one) devant quitter la scène en automne 2021, cela donne un espoir à notre conseillère fédérale de gagner une place l’année prochaine. Et la vendeuse en boulangerie qui lui tendait son pain dans la vidéo des vœux de la présidente, le 1er janvier 2020 (souvenez-vous, Simonetta Sommaruga tournait son clip dans une boulangerie)? Eh bien, cette…