Dernière halte à Fribourg pour une Suisse sur la route de l’Euro

L’équipe de Suisse de futsal a réalisé son ultime stage d’entraînement à Villars-sur-Glâne avant les qualifications pour l’Euro 2022.

Reportage et rencontre avec Dylan Malta, joueur de l’Uni Futsal Team Bulle.

Responsable du futsal en Suisse, le Fribourgeois Alexandre Rappaz parle de la situation et de l’avenir de la discipline.

QUENTIN DOUSSE

Ils n’ont ni l’expérience, ni la célébrité, ni le salaire de Granit Xhaka et Cie. La comparaison s’arrête au maillot rouge à croix blanche qu’ils arborent fièrement. En match officiel comme à l’entraînement. Pour ces amateurs, l’équi - pe de Suisse offre une occasion unique de se mesurer aux professionnels. Et de poursuivre leur rêve: participer au championnat d’Europe 2022 aux Pays-Bas. Alors on dira d’eux qu’ils ne savaient pas que c’était…