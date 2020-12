En Suisse, le PDC devient Le Centre

Au niveau suisse, le Parti démocrate-chrétien (PDC) s’appelle désormais Le Centre. Samedi, ses délégués ont accepté à 84,9% le changement de nom (325 voix contre 57 et un bulletin blanc), lors d’une assemblée des délégués dispersée en treize lieux dans toute la Suisse.

Le PDC renonce-t-il à son identité et à un positionnement clair en abandonnant le C de chrétien? Non, ont estimé les partisans du changement d’appellation, qui pensent que les valeurs chrétiennes du parti ne disparaîtront pas. Les opposants ont argumenté que ce qui manque au parti est une ligne politique sans équivoque.

En préambule, le président Gerhard Pfister a déclaré que, en changeant de nom et en fusionnant avec le Parti bourgeois-démocratique (PBD), le PDC pourrait résoudre un problème structurel qui le mine depuis…